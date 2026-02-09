Rimini cambia | gli alberghi dismessi diventano residence condhotel o studentati

Rimini trasforma gli alberghi dismessi in residence, condhotel e studentati. Il Comune e la Camera di commercio hanno firmato un accordo per riqualificare le strutture turistiche in città. Ora si lavora per dare nuova vita a vecchi edifici, puntando a rispondere alle esigenze di studenti e residenti. La novità potrebbe cambiare il volto del turismo locale nei prossimi mesi.

Rimini, 9 febbraio 2026 – Comune di Rimini e Camera di commercio della Romagna hanno firmato un accordo di collaborazione per la riqualificazione turistica della città e l’innovazione delle strutture ricettive dismesse. L’intesa è stata sottoscritta dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dal presidente dell’ente camerale Carlo Battistini e punta a sostenere il rilancio del sistema economico locale attraverso il recupero del patrimonio alberghiero esistente. Addio al vincolo alberghiero, ora c’è il vincolo turistico. Al centro dell’accordo c’è il supporto alla nuova variante urbanistica comunale che interverrà sulla riorganizzazione delle destinazioni d’uso delle strutture ricettive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini cambia volto nel settore dell’hospitality.

Sono stati effettuati controlli su 72 strutture alberghiere dismesse, senza che si prevedano interventi simili al progetto Cas.

