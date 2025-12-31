Il caso alberghi dismessi | Controllate 72 strutture Non ci sarà il quarto Cas

Sono stati effettuati controlli su 72 strutture alberghiere dismesse, senza che si prevedano interventi simili al progetto Cas. Il sindaco di Chianciano ha condiviso le misure con il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, come confermato dal prefetto Valerio Massimo Romeo. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative, mantenendo un’attenzione costante sul territorio.

"Tengo a sottolineare che i provvedimenti adottati dal sindaco di Chianciano sono stati condivisi in tema di Comitato per la sicurezza e per l'ordine pubblico", premette il prefetto Valerio Massimo Romeo declinando le cifre dei controlli ad "alto impatto" che in due circostanze hanno riguardato anche la cittadina termale. Sono state "72 le strutture non in attività, dunque dismesse – spiega il comandante provinciale dell'Arma Giulio Modesti – controllate dalle forze dell'ordine. All'interno abbiamo trovato quattro persone che sono state denunciate per l'occupazione abusiva di quei luoghi. Nel corso dell'operazione ad alto impatto, che ha replicato il modello senese, si sono poi svolte verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali".

