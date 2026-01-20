Raid vandalico a scuola | balordi rompono una finestra e scappano via

Nella notte, alcuni individui hanno danneggiato una finestra di una scuola, lasciando un segno di vandalismo e insicurezza. Un atto che, pur apparendo come una semplice bravata, evidenzia problematiche più ampie legate alla tutela degli ambienti educativi. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico.

Avrebbero agito nel cuore della notte. Un gesto che qualcuno potrebbe liquidare come una semplice bravata, ma che, come spesso accade, lascia dietro di sé ombre più profonde e inquietanti. Ignoti hanno preso di mira l'istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini", in via Avezzana a Santa Maria.

