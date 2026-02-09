Righi fascista la scuola è nostra L’assalto dei giovani di destra al liceo di Roma Schlein contro Meloni | Questa violenza non la condanna?

Questa mattina, alcuni studenti di destra hanno preso d’assalto il liceo Righi nel centro di Roma. Alle otto, hanno affisso uno striscione con la scritta “Righi fascista, la scuola è nostra” davanti all’ingresso. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e insegnanti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per placare la situazione. Schlein ha commentato la vicenda chiedendo se Meloni condanna questa violenza.

«Righi fascista, la scuola è nostra». Così recitava lo striscione affisso alle 8 di questa mattina all’ingresso del liceo scientifico Righi, situato in via Boncompagni, nel centro di Roma. Al suono della campanella, l’istituto della Capitale è stato oggetto di un vero e proprio raid di esponenti di estrema destra: estintori scaricati, arredi danneggiati, porte e vetri di alcune aule mandati in frantumi e una svastica disegnata sul muro esterno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che ora indagano sull’episodio. 10mila euro di danni e scuola inagibile. Secondo le prime stime, ammontano ad almeno 10mila euro i danni nel liceo romano, che è stato dichiarato inagibile per lo svolgimento delle lezioni.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina, al liceo Righi di Roma, alcuni vandali hanno preso di mira l'edificio con insulti e danni.

Questa mattina il liceo Righi a Roma si è ritrovato al centro di un atto vandalico.

