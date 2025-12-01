Sanremo 2026 Carlo Conti risponde alle critiche sulla rosa dei Big
Questa mattina, intervenendo a RTL 102.5, Carlo Conti ha replicato alle critiche ricevute per i Big da lui scelti per comporre il cast di Sanremo 2026. La velata accusa da parte di critici e utenti social nei suoi confronti è di non aver portato nessun nome “di spicco” nella prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Il direttore artistico, tuttavia, non sembra essere d’accordo. «Fino a questo momento, la cosa più importante, la cosa fondamentale per me e per il Festival, era creare questo cast e far discutere anche, perché ovviamente Sanremo viaggia delle discussioni», ha spiegato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Bello questo Sanremo Tiktok destroide”. La cantante attacca le scelte di Carlo Conti per Sanremo 2026, ma il web si divide e i fan smontano la critica - facebook.com Vai su Facebook
I 30 di Carlo Conti, ecco chi sono gli artisti in gara a Sanremo 2026 Vai su X
Sanremo 2026: prima di criticare il cast scelto da Conti, ascoltiamo le canzoni - Prima di bocciare il Festival, vale la pena aspettare cosa il direttore artistico ha davvero costruito ... Riporta vanityfair.it
Sanremo 2026: Fedez con Masini, l'esordio di Tommaso Paradiso. Debuttano Eddie Brock e Tredici Pietro. Carlo Conti: «Tantissima varietà» - Carlo Conti svelerà il cast completo dei cantanti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo oggi al Tg1 delle 13. Scrive ilmattino.it
Sanremo 2026: Carlo Conti annuncia i 30 big in gara - Solo cinque dei trenta cantanti in gara hanno più di un milione di seguaci: super favorita la coppia Fedez- Secondo lastampa.it