sanremo 2026 carlo conti risponde alle critiche sulla rosa dei big

Questa mattina, intervenendo a RTL 102.5, Carlo Conti ha replicato alle critiche ricevute per i Big da lui scelti per comporre il cast di Sanremo 2026. La velata accusa da parte di critici e utenti social nei suoi confronti è di non aver portato nessun nome "di spicco" nella prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Il direttore artistico, tuttavia, non sembra essere d'accordo. «Fino a questo momento, la cosa più importante, la cosa fondamentale per me e per il Festival, era creare questo cast e far discutere anche, perché ovviamente Sanremo viaggia delle discussioni», ha spiegato.

