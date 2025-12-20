Il Sud hub dello shipping internazionale Salvini | Riforma dei porti lunedì in Cdm
Si gioca sul Mediterraneo la partita dello shipping internazionale e la riforma dei porti ci aiuterà ad essere più competitivi. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,.
