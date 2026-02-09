Questa sera l’Olimpia torna in campo contro Treviso, dopo aver passato il weekend in trasferta a Lione, dove ha vinto l’ultima partita. La squadra di coach Messina riacquista due pedine importanti, Tonut e Diop, che sono disponibili e pronti a scendere in campo. È una buona notizia per i lombardi, che puntano a conquistare altri punti in campionato.

Sarà un lunedì sul parquet per l’Olimpia Milano che, rientrata nel weekend dalla trasferta vincente di Lione, oggi si trova in campo in Serie A contro il fanalino di coda Treviso. Lo farà nello storico PalaVerde questa sera alle ore 20.30. Sarà ancora priva di Leandro Bolmaro e Josh Nebo, ma finalmente, dopo mesi, allunga la sua rotazione degli italiani con il ritorno a disposizione di Stefano Tonut e Ousmane Diop. I due, finalmente, ristabiliti dai loro problemi fisici, daranno una carta in più a coach Poeta soprattutto dal punto di vista difensivo permettendo di non tirare per forza il collo ai soliti noti, anche in vista del match di Eurolega di venerdì contro Dubai che diventa decisivo in ottica di classifica cercando di puntare ancora ad un posto almeno ai play-in. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Olimpia recupera le pedine. Tonut e Diop a disposizione

Approfondimenti su Olimpia Milano

Milano ritrova il sorriso con il ritorno di Tonut e Diop.

Il Genoa, sotto la guida di De Rossi, ha registrato un avvio positivo con otto punti in quattro partite.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpia Milano

Argomenti discussi: Olimpia Milano, il recupero di Tonut: Sono pronto per tornare in campo ed essere allenato da coach Poeta; L’Olimpia Milano ritrova energie: Tonut e Diop rientrano; Pallacanestro Eurolega - Milano si fa recuperare un ampio vantaggio: vittoria al cardiopalma a Lione; Seconda, nuovo rinvio per il derby fra Olimpia Quarrata e San Felice.

Olimpia Milano, due recuperi a Treviso. Kovacic: «Pericolosi per l'elevato potenziale offensivo»La preview di Nutribullet Treviso-Olimpia Milano, in programma lunedì 9 febbraio alle 20:30 al Palaverde di Treviso. Doppio recupero per Milano. pianetabasket.com

L’Olimpia ritrova Brown. Sfida a Mirotic al ForumL’Olimpia Milano si mette l’abito da sera e trova un avversario che non può che evocare serate di gala, ossia il Monaco. La squadra del Principato sarà l’ospite dell’esordio casalingo dell’Armani in ... ilgiorno.it

Brutto infortunio per Devon Hall: il giocatore ex Olimpia Milano sarà probabilmente out per alcuni mesi. facebook