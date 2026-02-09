Glovo-Foodinho sotto controllo giudiziario | rider con stipendi da caporalato

Le forze dell’ordine hanno messo sotto controllo Foodinho, la società di consegne del gruppo Glovo, in un’operazione che coinvolge anche il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari. I carabinieri della tutela del lavoro hanno eseguito un decreto di controllo giudiziario nell’ambito di un’indagine per caporalato. Sul campo, i rider denunciano stipendi bassi e condizioni di lavoro simili a quelle di caporali. La situazione si fa sempre più complicata e apre un nuovo capitolo sulla condizione dei lavoratori delle consegne in Italia.

AGI - Il gruppo carabinieri tutela del lavoro, su delega del pm di Milano Paolo Storari, ha eseguito un decreto di controllo giudiziario nei confronti di Foodinho, società di delivery del gruppo Glovo, nell'ambito di un'indagine per caporalato. In particolare, "del campione retributivo analizzato risultano sottosoglia di povertà il 75% dei ciclofattorini con uno scostamento medio di circa 5.000 euro annui lordi, mentre rispetto ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento sono risultati sottopagati l'87,5% del campione con scostamenti massimi anche fino a 12.000 euro annui", riferiscono i militari dell'Arma.

