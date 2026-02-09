RicostruiAMO insieME | ASSIF per la città Metropolitana di Messina e costa Jonica

La Città Metropolitana di Messina e la costa jonica siciliana si preparano a ricevere aiuti e risorse grazie a una nuova iniziativa di solidarietà nazionale. L’obiettivo è ricostruire e rilanciare territori duramente colpiti. Sono in arrivo fondi e progetti concreti, pronti a cambiare il volto di queste zone. La mobilitazione coinvolge diverse associazioni e istituzioni, tutte pronte a mettere in campo azioni rapide e mirate.

La Città Metropolitana di Messina e la costa jonica siciliana sono al centro di una straordinaria iniziativa di solidarietà nazionale. L'Associazione Italiana Fundraiser (ASSIF) ha lanciato una campagna di raccolta fondi, denominata "Ricostruiamo insieme", per sostenere famiglie e piccole imprese colpite dal devastante ciclone Harry che si è abbattuto sulla regione. L'obiettivo è fornire un aiuto concreto e immediato alle comunità duramente provate, con un particolare sul sud del Comune di Messina e i comuni della Riviera Jonica. La Sicilia è ancora sotto shock dopo il passaggio del ciclone Harry, un evento climatico che ha causato danni ingenti in diverse aree del Sud Italia.

