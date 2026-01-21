Riscaldamenti nelle scuole di Messina la Città Metropolitana chiarisce ruoli e cantieri aperti
La Città Metropolitana di Messina ha pubblicato un chiarimento riguardo ai recenti malfunzionamenti degli impianti di riscaldamento nelle scuole della città. L'obiettivo è fornire informazioni sui lavori in corso e sui ruoli coinvolti, garantendo trasparenza e sicurezza per studenti e operatori scolastici. Di seguito, i dettagli sui cantieri aperti e le misure adottate per risolvere la situazione.
La Città Metropolitana di Messina interviene per fare chiarezza sulle segnalazioni di malfunzionamenti degli impianti di riscaldamento in alcune scuole cittadine. La normativa vigente stabilisce che la conduzione, la manutenzione ordinaria, l’attivazione e la certificazione degli impianti termici.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: L'Arcidiocesi chiarisce la scelta sugli atti di affidamento nelle feste patronali: "Collaborazione nel rispetto dei ruoli"
Leggi anche: Manutenzione strade, il piano straordinario della Città Metropolitana: al via i cantieri in tutta la provincia
Argomenti discussi: Il problema freddo nelle scuole tra riscaldamenti guasti, finestre rotte e muffe: Non si arriva ai 10 gradi; Aggiornamento, riscaldamenti nelle scuole di Marano. Caldaie riparate; Riscaldamento a scuola, la Provincia: Emergenza rientrata, studenti in classe; Scuole al freddo, si allunga la lista: Malore per un'alunna al plesso Turrisi.
La Città Metropolitana fa chiarezza sui disservizi del riscaldamento nelle scuoleLa Città Metropolitana di Messina, in merito alle notizie diffuse nei giorni scorsi sul mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento ... msn.com
Il riscaldamento non funziona: i bambini al freddo lasciano la scuolaBambini al freddo, genitori inviperiti: è la terza volta in poche settimane, ma il problema si ripresenterebbe da anni, raccontano alcune mamme. Il Comune di Desenzano rilancia con una deadline si spe ... bresciatoday.it
Messina. Riscaldamenti in scuole, Città Metropolitana Messina: “responsabilità chiare e cantieri aperti” - facebook.com facebook
Rutigliano, mancano i riscaldamenti a scuola: centralina va in sovraccarico per le stufette e prende fuoco x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.