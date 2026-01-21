Riscaldamenti nelle scuole di Messina la Città Metropolitana chiarisce ruoli e cantieri aperti

La Città Metropolitana di Messina ha pubblicato un chiarimento riguardo ai recenti malfunzionamenti degli impianti di riscaldamento nelle scuole della città. L'obiettivo è fornire informazioni sui lavori in corso e sui ruoli coinvolti, garantendo trasparenza e sicurezza per studenti e operatori scolastici. Di seguito, i dettagli sui cantieri aperti e le misure adottate per risolvere la situazione.

