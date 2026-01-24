Ricostruiamo insieme Assif lancia la campagna di raccolta fondi per sostenere i comuni colpiti dal ciclone Harry

Assif ha avviato una campagna di raccolta fondi per supportare i comuni della Città Metropolitana di Messina colpiti dal ciclone Harry. L’iniziativa si rivolge alle famiglie e alle piccole imprese della zona Sud di Messina e dei Comuni limitrofi, con l’obiettivo di fornire un aiuto concreto nelle fasi di ricostruzione e ripresa. La partecipazione di tutti è fondamentale per favorire il recupero delle comunità interessate.

Il maltempo causato dalla tempesta Harry ha provocato danni significativi ai territori siciliani. Scuole chiuse per allerta vento in Campania: in alcuni Comuni la decisione per il ciclone HarryA causa dell'allerta vento generata dal ciclone Harry, alcune scuole in Campania sono state chiuse.

