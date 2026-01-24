Ricostruiamo insieme Assif lancia la campagna di raccolta fondi per sostenere i comuni colpiti dal ciclone Harry

Assif ha avviato una campagna di raccolta fondi per supportare i comuni della Città Metropolitana di Messina colpiti dal ciclone Harry. L’iniziativa si rivolge alle famiglie e alle piccole imprese della zona Sud di Messina e dei Comuni limitrofi, con l’obiettivo di fornire un aiuto concreto nelle fasi di ricostruzione e ripresa. La partecipazione di tutti è fondamentale per favorire il recupero delle comunità interessate.

L'Associazione Italiana Fundraiser promuove una campagna di raccolta fondi a favore della Città Metropolitana di Messina, destinata a sostenere le famiglie e le piccole imprese maggiormente colpite dal ciclone Harry, con particolare attenzione alla zona Sud del Comune di Messina e ai Comuni della.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

