Latitante arrestato a Pisa | era ricercato dal 2014 per tentato omicidio

Pisa, 23 dicembre 2025 - Negli scorsi giorni gli investigatori del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Pisa hanno arrestato, nella città della Torre pendente, il latitante rumeno Mihali Josif, classe 1966, ricercato dal 2014 in ambito internazionale per una condanna definitiva a otto anni di reclusione per tentato omicidio aggravato. L’uomo era stato segnalato dalle autorità rumene ed era inserito tra i soggetti ricercati nell’ambito del progetto WANTED del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, iniziativa finalizzata all’individuazione e alla cattura di latitanti condannati per gravi reati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

