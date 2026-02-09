Riccardo Scaltriti raggiunge i 500 punti in A3 maschile | i numeri del weekend

Riccardo Scaltriti ha raggiunto i 500 punti in A3 maschile. È un risultato importante che mette in evidenza la sua costanza e il suo impegno nel campionato. Durante il weekend, i giocatori dei due gironi hanno vissuto momenti di festa, con alcuni che hanno raggiunto traguardi personali importanti. La stagione continua a regalare sorprese e emozioni ai tifosi.

Un weekend denso di emozioni ha contrassegnato la Serie A3 Credem Banca, con protagonisti nei due gironi che hanno celebrato traguardi personali significativi. Le prestazioni messe in evidenza confermano la competitività del torneo e la crescita continua delle squadre impegnate, offrendo spunti concreti sul lavoro e sulla riflessione tecnica che contraddistinguono la disciplina. Nel girone Bianco, Massimiliano Matani (Sarlux Sarroch) raggiunge la 100esima apparizione in Serie A3, sommando 35 presenze con Casarano, 26 con Alessano, 23 con Modica e 16 con Sarroch. Allo stesso contesto, Riccardo Scaltriti (Conad Reggio Emilia) realizza il punto numero 500 nella categoria.

