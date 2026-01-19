Volley Maschile A3 Punticino Stadium Continuità cercasi

Nel campionato di Volley Maschile A3, Punticino Stadium cerca continuità nelle proprie prestazioni. Nell’ultima sfida, Stadium Mirandola ha affrontato Sarlux Sarroch, con un risultato che evidenzia l’equilibrio tra le formazioni. La squadra di Mirandola lavora per migliorare la costanza e ottenere punti fondamentali in vista delle prossime gare. La stagione richiede attenzione e determinazione per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Stadium Mirandola 2 Sarlux Sarroch 3 (2516 2025 2515 1725 1225) SARLUX SARROCH: Capelli 23, Leccis 6, Partenio 3, Saibene 5, Agrusti 11, Stabrawa 17, Giaffreda (L), Mocci (L), Curridori, Romoli 1, Matani 3, Iannacone 4, Kubaszek, n.e. Pisu. All. Denora Caporusso. STADIUM MIRANDOLA: Antonaci 10, Sitti 2, Maletti 18, Scaglioni 7, Spagnol 15, Flemma 14, Catellani (L1), Storchi 2, Schincaglia, Galliani 7, Rustichelli (L2), Grue, Montaggioli, n.e. Egwaoje; all.: Bicego. Arbitri: Testa - Peccia. Note: Durata set 28’, 30’, 26’, 25’ 18’ per un totale di 127’; Mirandola 75 su 99 (B.S. 12, Vinc. 6, Muri 12, E. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Maschile A3. Punticino Stadium . Continuità cercasi Volley Maschile A3. Stadium, a San Donà urgono punti

Il Volley Maschile A3 torna in campo con la Stadium Mirandola a San Donà. Dopo tre partite in dieci giorni, il team cerca di migliorare il risultato, dopo tre sconfitte consecutive. La prestazione di sabato contro Mantova ha mostrato segnali positivi, offrendo motivi di fiducia in vista delle prossime sfide. L’obiettivo è raccogliere punti fondamentali per risalire la classifica e consolidare il percorso stagionale. Volley Maschile A3. La Stadium ospita Gabbiano . C’è da riscattare il ko dell’andata

Stadium Mirandola torna in campo questa sera alle 20 nel campionato di A3 di pallavolo maschile, affrontando Gabbiano nel match di ritorno. Dopo la sconfitta dell'andata, la squadra cerca una vittoria per riscattarsi e migliorare la posizione in classifica. L'incontro si svolge al PalaSimoncelli, offrendo un'occasione importante per i padroni di casa di confermare il proprio valore sul campo.

A3 Bianco - 8A 06/12 h 21:00 Stadium Mirandola - CUS Cagliari

UNDER 17 ECCELLENZA L’under 17 maschile porta a casa un altro risultato positivo contro Arcobaleni Capriola Volley. Bravi ragazzi. - facebook.com facebook

