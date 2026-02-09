Riccardo Lorello il brianzolo che ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi

La Brianza si ferma a guardare Riccardo Lorello salire sul podio. Ieri, domenica 8 febbraio, il velocista brianzolo ha conquistato il bronzo nei 5mila metri di speed skating alle Olimpiadi, portando a casa una medaglia che fa bella la sua regione. L’emozione era palpabile tra gli spettatori e tra i presenti allo stadio, mentre Lorello tagliava il traguardo con un’ottima prestazione.

La Brianza sale sul podio con il “suo” Riccardo Lorello. Grande emozione ieri, domenica 8 febbraio, quando Riccardo Lorello ha vinto la medaglia di bronzo nella gara di 5mila metri di speed skating. Un tifo alle stelle alla FieraMilano di Rho in quella Olimpiade diffusa che in queste settimane vede l’Italia al centro di mondo. E ieri anche la Brianza lo è stata con il suo campione di Nova Milanese che è salito sul terzo gradino del podio. Lorello, residente a Nova Milanese, con la sua straordinaria esibizione ha fatto sognare tutto il pubblico presente e chi da casa, davanti alla tv, faceva il tifo per lui.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Riccardo Lorello

Riccardo Lorello ha vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di casa, a Rho.

Riccardo Lorello ha conquistato il bronzo nei 5000 metri di pattinaggio velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

