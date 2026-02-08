Riccardo Lorello le Olimpiadi in casa per davvero | una medaglia di bronzo a chilometro zero

Da ilgiorno.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Lorello ha vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di casa, a Rho. L’atleta locale ha conquistato il podio al Milano Speed Skating Stadium, portando a casa un risultato importante senza allontanarsi troppo da casa. La medaglia a chilometro zero rende ancora più speciale questa vittoria per la comunità di Rho.

Rho (Milano), 8 febbraio 2026 – Olimpiadi di casa, medaglia a chilometro zero. Riccardo Lorello da Rho vince la medaglia di bronzo al Milano Speed Skating Stadium di Rho. (L-R) Silver medallist Czech Republic's Metodej Jilek, gold medallist Norway's Sander Eitrem and bronze medallist Italy's Riccardo Lorello pose on the podium at the end of the speed skating men's 5000m during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at Milano Speed Skating Stadium in Milan on February 8, 2026. (Photo by Gabriel BOUYS AFP) Più lunga la distanza percorsa in pista, 5 chilometri, di quella che separa l’impianto sportivo dalla casa di famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

riccardo lorello le olimpiadi in casa per davvero una medaglia di bronzo a chilometro zero

© Ilgiorno.it - Riccardo Lorello, le Olimpiadi in casa per davvero: una medaglia di bronzo a chilometro zero

Approfondimenti su Riccardo Lorello

Riccardo Lorello bronzo nei 5000 metri del pattinaggio velocità: settima medaglia per l'Italia

Riccardo Lorello ha conquistato il bronzo nei 5000 metri di pattinaggio velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi di Cortina, splendido bronzo per Riccardo Lorello nel pattinaggio 5000 metri

Riccardo Lorello conquista il bronzo nel pattinaggio di velocità a Cortina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Riccardo Lorello

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, il doppio sogno olimpico in casa Lorello: Riccardo sul ghiaccio, papà tra i giudici di gara; Olimpiadi Milano-Cortina: Riccardo Lorello, la freccia del Pattinaggio di Velocità, arriva dall'Asa di Cinisello Balsamo; Pattinaggio di velocità, i convocati dell'Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la squadra completa; Lorello splendido bronzo nei 5000 m! Rivivi la gara dell'azzurro.

riccardo lorello le olimpiadiRiccardo Lorello è bronzo nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità: la vittoria nella sua Milano all'esordio olimpico. Chi èChe favola. All'indomani dell'oro di Francesca Lollobrigida, Riccardo Lorello conquista a sorpresa il bronzo olimpico sui 5.000 metri di pista lunga. Tutti aspettavano Davide Ghiotto, ... ilgazzettino.it

riccardo lorello le olimpiadiLIVE Speed skating, 5000 metri Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Riccardo Lorello sorpresa di bronzo! 4° Ghiotto di un soffioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50: Grazie per averci seguito, per il momento è tutto ma restate su OA Sport perchè la giornata non è finta! oasport.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.