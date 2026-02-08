Riccardo Lorello le Olimpiadi in casa per davvero | una medaglia di bronzo a chilometro zero
Riccardo Lorello ha vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di casa, a Rho. L’atleta locale ha conquistato il podio al Milano Speed Skating Stadium, portando a casa un risultato importante senza allontanarsi troppo da casa. La medaglia a chilometro zero rende ancora più speciale questa vittoria per la comunità di Rho.
Rho (Milano), 8 febbraio 2026 – Olimpiadi di casa, medaglia a chilometro zero. Riccardo Lorello da Rho vince la medaglia di bronzo al Milano Speed Skating Stadium di Rho. (L-R) Silver medallist Czech Republic's Metodej Jilek, gold medallist Norway's Sander Eitrem and bronze medallist Italy's Riccardo Lorello pose on the podium at the end of the speed skating men's 5000m during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at Milano Speed Skating Stadium in Milan on February 8, 2026. (Photo by Gabriel BOUYS AFP) Più lunga la distanza percorsa in pista, 5 chilometri, di quella che separa l’impianto sportivo dalla casa di famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Riccardo Lorello ha conquistato il bronzo nei 5000 metri di pattinaggio velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Milano Cortina 2026, il doppio sogno olimpico in casa Lorello: Riccardo sul ghiaccio, papà tra i giudici di gara; Olimpiadi Milano-Cortina: Riccardo Lorello, la freccia del Pattinaggio di Velocità, arriva dall'Asa di Cinisello Balsamo; Pattinaggio di velocità, i convocati dell'Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la squadra completa; Lorello splendido bronzo nei 5000 m! Rivivi la gara dell'azzurro.
Riccardo Lorello è bronzo nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità: la vittoria nella sua Milano all'esordio olimpico. Chi èChe favola. All'indomani dell'oro di Francesca Lollobrigida, Riccardo Lorello conquista a sorpresa il bronzo olimpico sui 5.000 metri di pista lunga. Tutti aspettavano Davide Ghiotto, ... ilgazzettino.it
LIVE Speed skating, 5000 metri Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Riccardo Lorello sorpresa di bronzo! 4° Ghiotto di un soffioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50: Grazie per averci seguito, per il momento è tutto ma restate su OA Sport perchè la giornata non è finta! oasport.it
Ancora Italia sul podio a #MilanoCortina2026 Riccardo Lorello firma una gara straordinaria e si prende il bronzo nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità. Sorprende tutti il 23enne azzurro, mentre Davide Ghiotto sfiora il podio chiudendo quarto. facebook
MILANO CORTINA | Altra medaglia per l'Italia nel pattinaggio di velocità. Arriva con Riccardo Lorello bronzo nei 5000 metri, vinti dal norvegese Sander Eitrem. Ai piedi del podio il campione azzurro Davide Ghiotto. #ANSA x.com
