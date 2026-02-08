Riccardo Lorello bronzo nei 5000 metri del pattinaggio velocità | settima medaglia per l' Italia

Riccardo Lorello ha conquistato il bronzo nei 5000 metri di pattinaggio velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È la settima medaglia per l’Italia in questi giochi, un risultato che porta entusiasmo e orgoglio tra gli sportivi italiani. Lorello ha dato tutto in pista, chiudendo con un’ottima performance che ha sorpreso anche gli addetti ai lavori.

È dell'azzurro Riccardo Lorello la settima medaglia dell'Italia alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, domenica 8 febbraio, il 23enne di Rho, che ha iniziato la sua carriera a sei anni per poi passare definitivamente al ghiaccio nel 2020, sulla pista di casa ha conquistato la.🔗 Leggi su Today.it

Riccardo Lorello riesce a portare a casa un bronzo storico nei 5000 metri di pattinaggio di velocità.

Lorello conquista il bronzo nei 5000 metri di pattinaggio di velocità a Rho Fiera.

Medaglie azzurre: Riccardo Lorello bronzo nel pattinaggio di velocitàL'attesa azzurra era per Davide Ghiotto, che comunque ha chiuso con un buon 4° posto, invece la medaglia è arrivata da Riccardo Lorello: profeta in patria, lui che vive proprio a Rho dove è stata alle ... avvenire.it

Riccardo Lorello ha vinto a sorpresa la medaglia di bronzo nei 5.000 metri del pattinaggio di velocitàLorello ha 23 anni, è di Milano e queste sono le sue prime Olimpiadi. Non è ancora molto conosciuto nello speed skating e il suo miglior risultato finora era stato l’argento vinto il mese scorso agli ... ilpost.it

Un missile Azzurro squarcia il Milano Speed Skating Stadium mettendosi sorprendendo tutti. E' Riccardo Lorello che con un 6’09"22 si avvicina al record olimpico di sua maestà Nils van der Poel che verrà surclassato dal marziano Eitrem (medaglia d'oro per facebook

