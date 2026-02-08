Riccardo Lorello bronzo nei 5000 metri del pattinaggio velocità | settima medaglia per l' Italia

8 feb 2026

Riccardo Lorello ha conquistato il bronzo nei 5000 metri di pattinaggio velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È la settima medaglia per l’Italia in questi giochi, un risultato che porta entusiasmo e orgoglio tra gli sportivi italiani. Lorello ha dato tutto in pista, chiudendo con un’ottima performance che ha sorpreso anche gli addetti ai lavori.

È dell'azzurro Riccardo Lorello la settima medaglia dell'Italia alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, domenica 8 febbraio, il 23enne di Rho, che ha iniziato la sua carriera a sei anni per poi passare definitivamente al ghiaccio nel 2020, sulla pista di casa ha conquistato la.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

