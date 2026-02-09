Alle 8:15 di stamattina, la A30 Caserta-Salerno è stata riaperta tra Mercato San Severino e il Raccordo Salerno-Avellino. Il tratto era stato chiuso per diverse ore a causa di un incidente che aveva coinvolto un mezzo pesante al km 53,6. Ora il traffico scorre su una sola corsia e si torna alla normalità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alle 8:15 circa, sulla A30 Caserta-Salerno, è stato riaperto il tratto compreso tra Mercato San Severino e il Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno, precedentemente chiuso per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante al km 53,6, in corrispondenza del quale il traffico transita attualmente su una corsia. Al momento, nel tratto interessato, si registrano 6 km di coda nel tratto compreso tra Castel San Giorgio e il Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Riaperto il tratto compreso tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino

Approfondimenti su Mercato San Severino

Stamattina sulla Tangenziale di Salerno si è verificato un incidente tra un'auto e un'ambulanza, causando quattro feriti e la chiusura temporanea del tratto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mercato San Severino

Argomenti discussi: Riqualificazione di via Milano; ? Brescia, via Milano: riaperto al traffico il tratto tra via Pascoli e via Industriale - Radio Bruno; INCIDENTE SULL'A14: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA GIULIANOVA E VAL VIBRATA; [AGGIORNATA ] Riaperto il tratto fra Incisa e Firenze Sud.

A30 CASERTA-SALERNO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA MERCATO SAN SEVERINO E IL RACCORDO SALERNO-AVELLINO IN DIREZIONE SALERNOA30 CASERTA-SALERNO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA MERCATO SAN SEVERINO E IL RACCORDO SALERNO-AVELLINO IN DIREZIONE SALERNORoma, 9 febbraio 2026 – Alle ... trasporti-italia.com

Via Milano, riaperto al traffico il tratto tra via Pascoli e via IndustrialeÈ stato completamente riaperto al traffico il tratto di via Milano compreso tra via Pascoli e via Industriale, interessato dalla prima fase dei lavori di ... bsnews.it

I Patrizio pizzeria a mercato san severino | Mercato San Severino facebook