A30 Caserta-Salerno stop notturno svincolo Mercato San Severino
Tempo di lettura: < 1 minuto Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pali luce, nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Mercato San Severino. Lo rende noto un comunicato. La chiusura dello svincolo avverrà secondo le seguenti modalità: dalle 23:00 di giovedì 27 alle 2:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiuso in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta. In alternativa si consiglia: in entrata verso Salerno: Lancusi, sulla A2; in uscita per chi proviene da Caserta: Castel San Giorgio, sulla stessa A30; dalle 1:00 alle 6:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiuso in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
