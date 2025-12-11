Camera di Commercio focus su turismo e incentivi regionali | Fare rete per progetti di qualità

Foggiatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera di Commercio evidenzia l'importanza del turismo per lo sviluppo economico della Capitanata, sottolineando la necessità di strategie innovative e collaborazioni efficaci. Gli incentivi regionali e la creazione di reti sono fondamentali per realizzare progetti di qualità, capaci di valorizzare il territorio e promuovere un turismo sostenibile e competitivo.

Il turismo come leva imprescindibile per l'economia della Capitanata, ma solo se supportato da una progettualità evoluta. È questo il messaggio centrale emerso ieri pomeriggio, mercoledì 10 dicembre, durante il terzo appuntamento del ciclo formativo organizzato dalla Camera di Commercio di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

camera commercio focus turismoTurismo e incentivi regionali: “Fare rete per progetti di qualità” - Turismo e incentivi regionali: “Fare rete per progetti di qualità” Grande interesse per il terzo focus formativo in Camera di Commercio. Si legge su ilsipontino.net

camera commercio focus turismoNon solo manifattura, la Romagna investe anche su commercio e turismo - Una Romagna "resiliente e prudente", che punta sul commercio e sul turismo oltre che sulla manifattura, e che non rinuncia a investire grazie anche alla vitalità delle sue piccole imprese. Lo riporta ansa.it