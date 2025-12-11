Camera di Commercio focus su turismo e incentivi regionali | Fare rete per progetti di qualità

La Camera di Commercio evidenzia l'importanza del turismo per lo sviluppo economico della Capitanata, sottolineando la necessità di strategie innovative e collaborazioni efficaci. Gli incentivi regionali e la creazione di reti sono fondamentali per realizzare progetti di qualità, capaci di valorizzare il territorio e promuovere un turismo sostenibile e competitivo.

Il turismo come leva imprescindibile per l'economia della Capitanata, ma solo se supportato da una progettualità evoluta. È questo il messaggio centrale emerso ieri pomeriggio, mercoledì 10 dicembre, durante il terzo appuntamento del ciclo formativo organizzato dalla Camera di Commercio di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Domande dal 15 gennaio per partecipare al bando fiere di Camera Commercio Umbria. Sostenere le imprese nella conoscenza dei mercati italiani ed internazionali e favorirne l'internazionalizzazione: questo è il nostro obiettivo. Stanziamo 150mila euro Vai su X

AGENDA DELL'IMPRENDITORE Domande a partire dal 15 gennaio per partecipare al bando fiere di Camera Commercio Umbria. Sostenere le imprese nella conoscenza dei mercati italiani ed internazionali e favorirne l'internazionalizzazione: questo è i - facebook.com Vai su Facebook

Turismo e incentivi regionali: “Fare rete per progetti di qualità” - Turismo e incentivi regionali: “Fare rete per progetti di qualità” Grande interesse per il terzo focus formativo in Camera di Commercio. Si legge su ilsipontino.net

Non solo manifattura, la Romagna investe anche su commercio e turismo - Una Romagna "resiliente e prudente", che punta sul commercio e sul turismo oltre che sulla manifattura, e che non rinuncia a investire grazie anche alla vitalità delle sue piccole imprese. Lo riporta ansa.it