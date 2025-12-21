Piazza e Mauri | Lecco in tilt | cittadini esasperati risolvere il caos viabilità è una priorità

La campagna elettorale in vista del voto amministrativo di primavera sta per entrare nel vivo e tra i temi più caldi, rilanciato dal caos traffico di queste settimane, c'è senza dubbio quello della viabilità. "Lecco è in tilt, i cittadini sono esasperati e la Lega è in prima linea contro il caos. LECCO IN TILT, LA LEGA: "IN PRIMA LINEA CONTRO IL CAOS VIABILITÀ" - La Lega – attraverso il proprio gazebo in piazza Manzoni e Via Roma – ha raccolto ancora una volta numerose segnalazioni di cittadini esasperati che criticano apertamente l'operato ...

Traffico in tilt e città bloccata, Lega: "La città è ogni giorno sempre più al collasso" - Code interminabili, cantieri senza indicazioni chiare, disagi per residenti e commercianti Il Carroccio denuncia una gestione “confusa e distante dalla realtà” e si dice pronto a guidare Lecco con “pr ... msn.com

