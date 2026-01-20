Residenti in aumento nel 2025 Saldo positivo dell’immigrazione

Nel 2025 si registra un aumento della popolazione residente, grazie a un saldo positivo dell’immigrazione. Più persone arrivano rispetto a quelle che partono, contribuendo alla crescita delle famiglie. Crescono anche i tassi di nascite e matrimoni, segnando un ritorno a dinamiche demografiche più favorevoli. Questi dati evidenziano un quadro di stabilità e rinnovamento della comunità locale.

Arrivano più persone di quante se ne vadano, aumentano le famiglie, tornano a crescere nascite e matrimoni. I dati anagrafici aggiornati al 31 dicembre 2025 restituiscono una fotografia complessivamente solida di Bellaria Igea Marina. Il movimento anagrafico è il primo indicatore da osservare. Nel corso del 2025 le iscrizioni per immigrazione sono state 681, a fronte di 578 cancellazioni. Il saldo resta quindi positivo per oltre cento unità, nonostante l’intensa attività di verifica sulle residenze svolta dagli uffici comunali, che ha prodotto una quota aggiuntiva di cancellazioni. La popolazione complessiva si attesta a 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

