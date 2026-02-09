Rennes caos totale nel club! Esonerato Beye avviato un procedimento disciplinare per lui e il suo staff La ricostruzione della vicenda

9 feb 2026

Il Rennes ha deciso di esonerare Beye dopo un momento di grande tensione nel club. La società ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell’allenatore e del suo staff. La situazione è esplosa con decisioni rapide e un clima teso tra i giocatori e lo staff tecnico. La squadra ora cerca di riorganizzarsi, mentre si attendono sviluppi ufficiali dalla dirigenza.





