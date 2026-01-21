tensione altissima nel club allenatore esonerato prima della juve

Nel club si registra grande tensione a causa dell’insoddisfazione per le recenti prestazioni. L’allenatore potrebbe essere esonerato prima della partita contro la Juventus, considerata un appuntamento cruciale per il futuro della squadra. La decisione, ancora non ufficiale, riflette l’urgenza di cambiare rotta e di trovare una soluzione per migliorare i risultati.

Il club sta riflettendo sul licenziamento del tecnico dopo la pesantissima sconfitta L'esonero può arrivare prima della sfida con la Juve, una sfida che si preannuncia decisiva per le sorti della sua squadra. Tensione altissima nel club, tecnico esonerato prima della Juve (AnsaFoto) – Calciomercato.it Traballa a dir poco la panchina di Pocognoli. La sconfitta pesantissima col Real Madrid, un 6-1 senza storia e storico in negativo in campo internazionale per il Monaco, può costare carissimo all'allenatore belga di origini italiane subentrato all'esonerato Hutter lo scorso ottobre. L'ex tecnico dell'Union St.

