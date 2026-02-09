Remigrazione e rimpatri non sono la stessa cosa | l’ambiguità lessicale su cui gioca l’estrema destra

Il 31 gennaio, una proposta di legge di iniziativa popolare intitolata “Remigrazione e Riconquista” ha raggiunto le 50 mila firme sulla piattaforma del Ministero della Giustizia. Ora la proposta può essere depositata in Parlamento. La differenza tra remigrazione e rimpatri è al centro del dibattito, con l’estrema destra che sfrutta questa ambiguità per spostare l’attenzione su temi di ordine pubblico. La discussione si fa sempre più accesa, mentre i promotori sperano di far approvare la legge.

Il 31 gennaio la proposta di legge di iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista” ha superato, sulla piattaforma del Ministero della Giustizia, la soglia delle 50 mila firme necessarie per essere depositata in Parlamento. Il dato politico è arrivato il giorno dopo l’annullamento della conferenza stampa che avrebbe dovuto presentare il testo alla Camera dei deputati. L’evento del 30 gennaio è saltato quando alcuni deputati delle opposizioni hanno occupato la sala stampa per impedirne lo svolgimento. «Questa è la casa della democrazia. Sarebbe stato inammissibile consentire l’ingresso di nazisti e fascisti dichiarati», aveva spiegato Angelo Bonelli, coportavoce di Europa Verde. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

