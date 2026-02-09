Il 31 gennaio, una proposta di legge di iniziativa popolare intitolata “Remigrazione e Riconquista” ha raggiunto le 50 mila firme sulla piattaforma del Ministero della Giustizia. Ora la proposta può essere depositata in Parlamento. La differenza tra remigrazione e rimpatri è al centro del dibattito, con l’estrema destra che sfrutta questa ambiguità per spostare l’attenzione su temi di ordine pubblico. La discussione si fa sempre più accesa, mentre i promotori sperano di far approvare la legge.

Il 31 gennaio la proposta di legge di iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista” ha superato, sulla piattaforma del Ministero della Giustizia, la soglia delle 50 mila firme necessarie per essere depositata in Parlamento. Il dato politico è arrivato il giorno dopo l’annullamento della conferenza stampa che avrebbe dovuto presentare il testo alla Camera dei deputati. L’evento del 30 gennaio è saltato quando alcuni deputati delle opposizioni hanno occupato la sala stampa per impedirne lo svolgimento. «Questa è la casa della democrazia. Sarebbe stato inammissibile consentire l’ingresso di nazisti e fascisti dichiarati», aveva spiegato Angelo Bonelli, coportavoce di Europa Verde. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Remigrazione e rimpatri non sono la stessa cosa: l’ambiguità lessicale su cui gioca l’estrema destra

Approfondimenti su Remigrazione Rimpatri

Deputati di diversi schieramenti sono entrati questa mattina nella sala stampa della Camera per bloccare una conferenza stampa di estrema destra dedicata alla remigrazione.

Consenso e dissenso rappresentano concetti diversi, come evidenziato dalla modifica nel testo del ddl Stupri proposta dalla destra.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Remigrazione Rimpatri

Argomenti discussi: Remigrazione: che cosa prevede la proposta di legge di iniziativa popolare; Immigrazione, legalità e territori: la posizione di Patto per il Nord Emilia sulla remigrazione.; Remigrazione in Italia, sanatoria in Spagna: lo scontro che divide l’Europa; Remigrazione, annullata conferenza Camera. Cosa significa la parola.

Remigrazione Uk, sinistra vara linea dura/ Rimpatri Namibia, Angola e Congo dopo minacce di togliere i vistiRemigrazione, modello Uk e linea dura della sinistra: il governo del Regno Unito minaccia di togliere i visti, via rimpatri in Namibia, Angola e Congo ... ilsussidiario.net

Rispedirli indietro, Comitato Remigrazione venerdì 13 a Genova: firme per proposta di leggeLo hanno dichiarato oggi i responsabili del Comitato Remigrazione e Riconquista annunciando la prossima presentazione della proposta di legge per far tornare al loro Paese gli immigrati regolari che ... ligurianotizie.it

Lo scorso sabato a Monfalcone abbiamo portato in piazza gli italiani che non si arrendono. Da nord a sud, la nostra proposta politica avanza. Oltre 100mila firme testimoniano che tanti italiani sono con noi per dire REMIGRAZIONE ORA. Rimpatri dei clandesti facebook