Consenso e dissenso non sono la stessa cosa | il colpo della destra al nuovo testo del ddl Stupri

Consenso e dissenso rappresentano concetti diversi, come evidenziato dalla modifica nel testo del ddl Stupri proposta dalla destra.

Il disegno di legge sulla violenza sessuale è stato aggiornato con nuove modifiche, passando dal concetto di consenso a quello di dissenso. La senatrice Giulia Bongiorno ha proposto modifiche al Ddl stupri, sostituendo il termine. Ddl stupri, il consenso non c'è più. La Lega dà il colpo di spugna; Ddl stupri, ecco il nuovo testo: dal consenso al dissenso, cambia il principio per definire una violenza sessuale; Il testo della nuova proposta di testo unificato dei disegni di legge in tema di violenza sessuale: dal consenso libero e attuale alla volontà contraria; Ddl stupri, nel testo di Bongiorno salta il consenso e pene ridotte. Consenso sì, consenso no: ma non era l'urgenza di usare questo termine a motivare la riscrittura della legge? Non abbiamo la memoria corta: la necessità di modificare la legge sul reato di violenza sessuale nasceva proprio dall'urgenza di chiarire il ... Ddl stupri, cosa cambia con il nuovo testo di legge proposto? Perché «consenso» è diverso da «volontà» e quali sono le conseguenze. Il nuovo testo proposto da Giulia Bongiorno per modificare la legge sulla violenza sessuale contiene differenze sostanziali rispetto a quello licenziato all'unanimità dalla Camera de deputati. Dal consenso al dissenso. La maggioranza, che cede la Lega, stravolge il testo sulle violenze sessuali eliminando ogni riferimento al consenso in favore di un più ambiguo richiamo al dissenso. Un gioco politico sulla pelle delle vittime di violenza che rompe u. Giulia Bongiorno difende il nuovo testo del ddl contro la violenza sessuale. Scontro per la sparizione della parola "consenso" sostituita dalla parola "dissenso".

