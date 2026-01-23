Remigrazione alla Camera presentazione raccolta firme pdl Pd | Fontana impedisca conferenza neofascisti
**Camera: Pd, 'conferenza stampa neofascisti? Fontana lo impedisca'**In Italia, la presenza di esponenti di gruppi neofascisti in luoghi istituzionali come la Camera dei deputati solleva questioni di sensibilità e rispetto delle norme democratiche.
CasaPound e la Remigrazione sbarcano alla Camera. L’invito del leghista (vicino a Vannacci) FurgiuleVenerdì 30 gennaio la conferenza stampa per il lancio della raccolta firme della proposta di legge. Orfini (Pd): Fontana la blocchi. Grimaldi (Avs): ... repubblica.it
**Camera: Pd, 'conferenza stampa neofascisti? Fontana lo impedisca'**Roma, 23 (Adnkronos) - É inaccettabile che la Camera dei deputati ospiti una conferenza stampa sulla cosiddetta 'remigrazione', promossa da esponenti di CasaPound e da personaggi noti per iniziative ... lagazzettadelmezzogiorno.it
*Remigrazione e Riconquista arriva in Parlamento* Dopo aver depositato la proposta di legge, il 30 gennaio saremo alla Camera dei Deputati per lanciare la campagna di raccolta firme per la Remigrazione e la Riconquista. Sala Stampa della Camera dei facebook
