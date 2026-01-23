Remigrazione alla Camera scoppia il caso | Pd e Avs chiedono lo stop i promotori rispondono è un nostro diritto

L’annuncio della conferenza stampa alla Camera dei Deputati per la proposta di legge di iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista” ha generato tensioni politiche. Il Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra hanno richiesto lo stop dell’evento, mentre i promotori affermano che si tratta di un loro diritto di espressione. La questione ha suscitato un acceso dibattito sulla libertà di iniziativa politica e sui limiti delle manifestazioni pubbliche.

Roma, 23 gen. – L'annuncio della conferenza stampa alla Camera dei Deputati per il lancio della proposta di legge di iniziativa popolare Remigrazione e Riconquista ha scatenato una dura polemica politica, con reazioni immediate da parte di Partito democratico e Alleanza Verdi Sinistra, che chiedono addirittura l'intervento del Presidente della Camera per impedirne lo svolgimento. La Remigrazione alla Camera fa esplodere il caso. A sollevare il caso sono stati alcuni organi di stampa, che hanno parlato di "sbarco di CasaPound alla Camera", sottolineando come l'iniziativa sia ospitata grazie all'invito di un deputato della Lega.

