Reijnders | numeri importanti e valore in crescita Ecco come sta andando l’ex Milan

Quest’estate il Milan ha venduto diversi giocatori, ma come sta andando ora Tijjani Reijnders al City? I numeri del centrocampista olandese sono positivi e mostrano come il suo valore sia in crescita. Dopo pochi mesi, Reijnders si sta già facendo notare in Premier League, contribuendo con buone prestazioni e confermando di essere un acquisto azzeccato.

Il Milan ha cambiato moltissimo in estate, cercando anche di pensare al futuro e ai bilanci del club rossonero. Fondamentale la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City per 55 milioni, con plusvalenza di 42 registrata a giugno. Una perdita importantissima però a livello tecnico: si perché l'olandese ha lasciato un segno importante nelle sue stagioni con il Milan. 104 presenze con 19 gol e 9 assist e uno dei trascinatori nella scorsa annata. LEGGI ANCHE: Colombo infermabile. Gol anche per Zeroli. Cissè: pessime notizie. Il Milan in prestito>>> Con il Manchester City Reijnders sta vivendo una stagione a metà: numeri comunque importanti, ma l'olandese si deve ancora abituare del tutto al calcio inglese e a quello del suo allenatore Guardiola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Reijnders: numeri importanti e valore in crescita. Ecco come sta andando l’ex Milan Approfondimenti su Reijnders Milan Douglas Luiz, il ritorno dall’infortunio in Europa League sta andando benissimo: numeri importantissimi alla fine del primo tempo. Ecco i suoi numeri Douglas Luiz sta vivendo un ottimo momento nel suo ritorno dall’infortunio in Europa League, dimostrando grande efficienza e impatto sul campo. Di Napoli sicuro: “Milan nella lotta Scudetto? Allegri sta andando oltre il valore della squadra” Durante la trasmissione 'Maracanà' di TMW Radio, l'ex calciatore Arturo Di Napoli ha commentato la situazione del Milan guidato da Massimiliano Allegri. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Reijnders OUTSTANDING Man City Debut Ultime notizie su Reijnders Milan Reijnders è già un imprescindibile di Guardiola, anche se i numeri non sono quelli del MilanQuello di Tijjani Reijnders è stato, sportivamente parlando, un addio dolorosissimo per il Milan, specialmente dopo la straordinaria ultima stagione giocata dall'olandese con la maglia rossonera sulle ... tuttomercatoweb.com #Reijnders così sul derby facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.