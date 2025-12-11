Douglas Luiz il ritorno dall’infortunio in Europa League sta andando benissimo | numeri importantissimi alla fine del primo tempo Ecco i suoi numeri

Douglas Luiz sta vivendo un ottimo momento nel suo ritorno dall’infortunio in Europa League, dimostrando grande efficienza e impatto sul campo. Alla fine del primo tempo, i suoi numeri evidenziano una prestazione di alto livello, con una precisione del 94% e un ruolo decisivo nella fase offensiva. Un ritorno che promette bene per il suo contributo alla squadra.

Douglas Luiz, numeri da padrone del centrocampo: la precisione brasiliana al 94% e un impatto immediato in zona offensiva. Il ritorno in campo di Douglas Luiz dopo l’infortunio è stato un vero e proprio manifesto di dominio per il Nottingham nel primo tempo della sfida di Europa League contro l’ Utrecht. Il centrocampista brasiliano ha dimostrato di aver smaltito i problemi fisici, firmando una prestazione che, già nei primi 45 minuti, lo ha visto come l’assoluto padrone del centrocampo, un segnale estremamente positivo in vista del prosieguo della stagione europea. I numeri registrati in questa prima frazione di gioco sono impressionanti e delineano un giocatore immediatamente tornato al centro del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com