Douglas Luiz il ritorno dall’infortunio in Europa League sta andando benissimo | numeri importantissimi alla fine del primo tempo Ecco i suoi numeri
Douglas Luiz sta vivendo un ottimo momento nel suo ritorno dall’infortunio in Europa League, dimostrando grande efficienza e impatto sul campo. Alla fine del primo tempo, i suoi numeri evidenziano una prestazione di alto livello, con una precisione del 94% e un ruolo decisivo nella fase offensiva. Un ritorno che promette bene per il suo contributo alla squadra.
Douglas Luiz, numeri da padrone del centrocampo: la precisione brasiliana al 94% e un impatto immediato in zona offensiva. Il ritorno in campo di Douglas Luiz dopo l’infortunio è stato un vero e proprio manifesto di dominio per il Nottingham nel primo tempo della sfida di Europa League contro l’ Utrecht. Il centrocampista brasiliano ha dimostrato di aver smaltito i problemi fisici, firmando una prestazione che, già nei primi 45 minuti, lo ha visto come l’assoluto padrone del centrocampo, un segnale estremamente positivo in vista del prosieguo della stagione europea. I numeri registrati in questa prima frazione di gioco sono impressionanti e delineano un giocatore immediatamente tornato al centro del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Douglas Luiz ancora fuori dai convocati. Le sue condizioni e la situazione riscatto - facebook.com Vai su Facebook
"Douglas Spero" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Douglas Luiz, ancora fuori: le condizioni dell'ex bianconero - Douglas Luiz continua a restare ai margini della squadra del Nottingham Forest e non è stato convocato neppure nella pesante sconfitta per 3- Scrive tuttojuve.com
Juve, caos Douglas Luiz: il suo ritorno alla Continassa, dal confronto con la dirigenza al rischio multa - Il centrocampista, prelevato solo un anno fa dall'Aston Villa a caro prezzo, ha concluso una stagione estramamente deludente in bianconero, diventando uno dei primi indiziati per l'addio. Segnala corrieredellosport.it