scienziati al centro del dibattito su rischi naturali e resilienza ecologica a reggio calabria

Domenica 1 febbraio, a Reggio Calabria, scienziati e ricercatori si sono incontrati nella sede di “Le Muse” per discutere dei rischi naturali e della resilienza ecologica del Sud Italia. L’obiettivo era capire come le aree più vulnerabili possono affrontare eventi climatici estremi e cambiamenti ambientali sempre più frequenti. La riunione ha attirato esperti provenienti da diversi settori, pronti a confrontarsi sulle sfide concrete che il territorio deve affrontare.

Domenica 1 febbraio, nella sede di “Le Muse” a Reggio Calabria, si è svolta un’importante riflessione sulle dinamiche ambientali che stanno mettendo a dura prova il Sud Italia. L’incontro, organizzato dall’associazione culturale presieduta da Giuseppe Livoti, ha visto protagonista il professor Giuseppe Bombino, docente all’Università Mediterranea di Reggio Calabria e membro della Commissione Tecnica Nazionale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il tema al centro del dibattito è stato quello degli eventi estremi e della crescente vulnerabilità del territorio, con un particolare sulle conseguenze del recente ciclone Harry, che tra il 19 e il 20 gennaio ha colpito con violenza Sardegna, Calabria e Sicilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Reggio Calabria, nelle vicinanze di piazza Indipendenza, è stato rinvenuto nel pomeriggio un cadavere di un uomo di circa 40 anni, trovato in un sottoscala nel centro cittadino.

