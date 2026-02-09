Reggiana vs Mantova ventiquattresima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
La sfida tra Reggiana e Mantova si gioca oggi nel campionato di Serie B, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali. La Reggiana vuole uscire dalla crisi, mentre il Mantova tenta di evitare l’ultimo posto. Il derby emiliano-lombardo si preannuncia acceso e decisivo per le sorti di entrambe.
Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Il derby emiliano-lombardo mette in palio punti pesantissimi, dato che i granata devono rialzarsi dopo essere scivolati nelle zone calde, mentre i lombardi inseguono la zona salvezza. Reggiana vs Mantova si giocherà martedì 10 febbraio 2026 alle ore 20 presso il Mapei Stadium. REGGIANA VS MANTOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Catanzaro, che è costata la panchina al tecnico Dionigi. Il 17esimo posto, in piena zona playout con 21 punti, a meno due dalla salvezza, dice tutto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Approfondimenti su Reggiana Mantova
Mantova vs Reggiana, quindicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Genoa vs Napoli, ventiquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Domani sera si gioca Genoa contro Napoli, una sfida importante per la classifica.
Ultime notizie su Reggiana Mantova
Argomenti discussi: Serie BKT, Reggiana-Mantova: la prevendita; Reggiana-Mantova, prevendita attiva per il derby del 10 febbraio; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Serie B, 23ª giornata. Mantova e Sampdoria vincono allo scadere, Pescara sconfitto nell'anticipo.
DIRETTA/ Mantova Reggiana (risultato finale 0-1): tre punti agli ospiti! (8 dicembre 2025)Al 10? viene annullato un gol alla Reggiana per un tocco di mano. Il Mantova risponde con una gran punizione calciata da Galuppini e respinta da Motta all’altezza dell’incrocio dei pali. La gara, di ... ilsussidiario.net
Reggiana, Dionigi: Ennesima sconfitta immeritataPer 60 minuti solo Reggiana a Catanzaro: è l’ennesima sconfitta immeritata. Subire gol al primo tiro, alla lunga, pesa.. tuttob.com
#SerieB, 23ª giornata. #Reggiana quartultima. #Mantova e #Sampdoria vincono allo scadere, #Pescara sconfitto nell'anticipo. Il #Venezia vince a #Frosinone, pareggio tra #Carrarese e #Südtirol e nel derby #Spezia vs #VirtusEntella. Risultati e marcatori: x.com
«Per 60 minuti solo Reggiana a Catanzaro: è l’ennesima sconfitta immeritata. Subire gol al primo tiro, alla lunga, pesa. La responsabilità di questa situazione è anche mia. Contro il Mantova bisogna giocare così e portare a casa il risultato» Le parole del tec facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.