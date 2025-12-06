Mantova vs Reggiana quindicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I padroni di casa cercano il riscatto davanti al proprio pubblico dopo qualche scivolone di troppo, mentre gli emiliani vogliono dare continuità ai loro risultati. Mantova vs Reggiana si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Martelli. MANTOVA VS REGGIANA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I virgiliani si presentano a questo appuntamento con l’intento di dover dimostrare gli ultimi progressi. Quindicesimi in classifica con 14 punti, e 3 vittorie e due sconfitte nelle ultuime cinque. Adesso la squadra di Possanzini cerca il riscatto sul campo di casa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
