Il 20 dicembre, la Reggia di Caserta sarà protagonista di un evento speciale dedicato alle regine, con un'apertura fino a tarda sera. In questa occasione, si terrà la mostra “Regine”, offrendo ai visitatori un viaggio nella storia e nel ruolo delle sovrane attraverso esposizioni e iniziative culturali. Un appuntamento imperdibile per appassionati e visitatori desiderosi di scoprire di più sulle regine del passato.

© Anteprima24.it - Reggia di Caserta, il 20 dicembre è il giorno delle Regine

Tempo di lettura: 3 minuti Sabato 20 dicembre la Reggia di Caserta sarà aperta fino a tarda sera per la mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa” e lo spettacolo del Gran Ballo a Corte. L’esposizione internazionale di oltre 200 opere provenienti da tutta Europa accoglierà il pubblico dalle 9.30 alle 23.00 per accompagnarlo alla scoperta delle donne che furono assi portanti di alleanze e continuità dinastiche. Nella sale della Gran Galleria, il percorso tematico della mostra, metterà in luce la complessità del ruolo delle Regine evidenziando il delicato equilibrio tra doveri pubblici e vita privata: da Elisabetta Farnese a Maria Amalia di Sassonia; da Maria Carolina d’Asburgo-Lorena, attraverso il decennio napoleonico di Giulia Clary e Carolina Murat, alla Restaurazione borbonica con Maria Isabella; da Maria Cristina di Savoia a Maria Teresa d’Asburgo-Teschen, fino a Maria Sofia di Baviera e alle sovrane dei Savoia – Margherita, Elena di Montenegro e Maria José del Belgio. Anteprima24.it

Gran Ballo alla Reggia di Caserta

