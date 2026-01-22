Referendum giustizia a Terni il comitato per il no | Passaggio cruciale per difendere la Costituzione

A Terni, il comitato per il “no” al referendum sulla giustizia sottolinea l’importanza del voto del 22 e 23 marzo 2026. Si tratta di un momento chiave per tutelare la Costituzione e i principi democratici, in un contesto in cui si rischia di compromettere la partecipazione e i diritti dei cittadini. La scelta di sostenere il “no” rappresenta una risposta alla volontà di difendere valori fondamentali del nostro Paese.

"La data del voto, fissata per il 22 e 23 marzo 2026, è un passaggio cruciale per difendere la Costituzione e la democrazia nel nostro Paese, che da troppo tempo viene messa in discussione con l'obiettivo di ridurre partecipazione e diritti delle persone".Lo scorso 20 gennaio, le associazioni.

