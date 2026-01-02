Il discorso di Mattarella, la lingua biforcuta dei partiti, le riforme e la propaganda elettorale.

Nel suo discorso di fine anno, il Presidente Mattarella ha ripercorso i trent’anni della Repubblica italiana, sottolineando le sfide affrontate e i progressi compiuti. Ha evidenziato la complessità della scena politica, caratterizzata da linguaggi divergenti tra i partiti, e l’importanza di riforme per il futuro. Un momento di riflessione che invita a considerare anche il ruolo della propaganda elettorale nel contesto delle dinamiche democratiche italiane.

Nel suo discorso di fine anno, il Presidente della Repubblica ha sfogliato in pochi minuti davanti a noi l’album degli ottant’anni della nostra storia repubblicana, concludendo: “L’Italia della Repubblica è una storia di successo nel mondo. Possiamo e dobbiamo esserne orgogliosi”. Di quella storia Il Presidente ha ricordato anche che i Padri costituenti della nostra Repubblica “di mattina discutevano – e si contrapponevano – sulle misure concrete di governo, nel pomeriggio, insieme, componevano i tasselli della nostra Carta costituzionale”. La pace è anche una condizione della società civile. Il Presidente non aveva ancora finito di parlare che i partiti di governo e quelli di opposizione correvano a scorporare brandelli del suo discorso, chi per proporsi come interprete più autentico del senso di orgoglio nazionale, accusando l’opposizione di disfattismo; chi per presentarsi come autentico pacifista, accusando la maggioranza di essere guerrafondaia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

