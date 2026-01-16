Referendum giustizia | incontro con Michele Padovano vittima di malagiustizia
Il 17 gennaio a Brindisi si terrà un incontro dedicato al prossimo referendum sulla giustizia, con la partecipazione di Michele Padovano, che condivide la sua esperienza come vittima di malagiustizia. L'appuntamento, che si svolgerà presso l'Hotel Orientale alle ore 17, offrirà un'occasione per confrontarsi sui temi giuridici e sulle possibili riforme in programma.
BRINDISI - Un incontro sul prossimo referendum sulla giustizia si svolgerà sabato 17 gennaio, dalle ore 17, presso l'Hotel Orientale, a Brindisi. L'iniziativa è organizzata da Forza Italia Brindisi, a sostegno del sì. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Hoara Borselli e interverranno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
