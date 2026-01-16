Referendum giustizia | incontro con Michele Padovano vittima di malagiustizia

Il 17 gennaio a Brindisi si terrà un incontro dedicato al prossimo referendum sulla giustizia, con la partecipazione di Michele Padovano, che condivide la sua esperienza come vittima di malagiustizia. L'appuntamento, che si svolgerà presso l'Hotel Orientale alle ore 17, offrirà un'occasione per confrontarsi sui temi giuridici e sulle possibili riforme in programma.

