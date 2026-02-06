Referendum Giustizia nuovo quesito ammesso dalla Cassazione | cosa cambia e perché la data può slittare

Dopo la decisione della Cassazione di ammettere il quesito di un comitato di giuristi, il referendum sulla riforma della Giustizia potrebbe subire un ritardo. La possibilità di uno slittamento si fa concreta, mentre si aspettano chiarimenti sulla data. La decisione cambia i piani di chi voleva votare a breve.

Referendum sulla giustizia a rischio rinvio. I giudici della Corte di Cassazione hanno ammesso il quesito presentato dal comitato di 15 giuristi con oltre 500mila firme a sostegno, facendo slittare la data del voto stabilita dal Governo il 22 e il 23 marzo. La decisione dell’Ufficio centrale per il referendum porterà dunque a un cambiamento dei giorni per la consultazione popolare, ma sulla posticipazione potrebbe intervenire il Presidente della Repubblica. L’ammissione del quesito del Referendum della Giustizia Il pronunciamento dell’Ufficio centrale per il referendum arriva dopo la bocciatura da parte del Tar del Lazio del ricorso sulle date del referendum della giustizia, presentato dallo stesso comitato di 15 giuristi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La Corte di Cassazione ha approvato il nuovo quesito sul referendum della Giustizia.

La Corte di Cassazione ha approvato una nuova versione del quesito referendario sulla riforma della Giustizia.

Referendum giustizia, per cosa si vota e perché l'affluenza sarà decisiva

Referendum Giustizia, Cassazione accoglie il nuovo quesito del comitato del No: cosa può succedere oraLa Corte di Cassazione ha dato il via libera a una nuova formulazione del quesito referendario sulla riforma della Giustizia ... fanpage.it

Referendum, Cassazione: ok a nuovo quesitoLa Cassazione ha ammesso il quesito sul referendum sulla giustizia preparato dai comitati per il No che modifica il quesito già approvato dal Parlamento. Il quesito è stato depositato dopo la raccolta ... rainews.it

