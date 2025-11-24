Tutelare i magistrati del tribunale per i minorenni dell’Aquila che si stanno occupando della vicenda dei tre minori che vivevano con i genitori in un casolare nei boschi di Palmoli (Chieti) e che hanno firmato il provvedimento con cui è stato disposto l’allontanamento dal contesto familiare e il loro collocamento in una struttura protetta. È quanto hanno chiesto ieri tutti i consiglieri togati (ad eccezione della togata di Magistratura Indipendente Bernadette Nicotra ) e i laici Roberto Romboli (eletto in quota Pd), Michele Papa (M5s) ed Ernesto Carbone (Iv) del Csm. I magistrati vogliono solo proteggere i minori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Bimbi nel bosco, al Csm chiesta una pratica a tutela dei magistrati. E puntuale arriva l’attacco di Salvini