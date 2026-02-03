Dolore personale Ne sorrido Spero non sia vero Le reazioni varie dei leghisti all' addio di Vannacci

Questa mattina, i leghisti hanno commentato con varie reazioni l’addio di Vannacci. Qualcuno si mostra triste, altri sembrano sperare che non sia tutto vero. Nel frattempo, il congresso del Carroccio si concentra ancora sulla sicurezza, senza cambiare rotta.

Dal Carroccio si continua a buttare la palla dall'altro lato del campo. Nessun cambio di programma, il federale leghista di oggi pomeriggio è convocato solo per discutere del tema sicurezza. Niente varie ed eventuali da aggiungere. Lo riferiscono fonti vicine a Matteo Salvini e lo conferma il governatore lombardo, antivannacciano doc, Attilio Fontana. Eppure, anche dentro la Lega, nessuno più si nasconde. La notizia non ha ricevuto smentite. Neppure dal diretto interessato: il generale Roberto Vannacci, vicesegretario del Carroccio, è pronto a lasciare il partito. E lanciarsi nella nuova avventura, il suo Futuro nazionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

