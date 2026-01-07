Sestese un esame Real Al ’Torrini’ c’è la Cerretese

Dopo la prima giornata dell’anno, le squadre del girone A tornano in campo per la seconda giornata di ritorno. Al 'Torrini', Sestese e Cerretese si affrontano in un match importante per la classifica. Entrambe le squadre cercano continuità e punti utili per migliorare la propria posizione nel campionato. L’incontro rappresenta un’occasione per osservare le dinamiche e le strategie delle squadre in questa fase della stagione.

Dopo il turno di domenica, primo dell'anno, le squadre del girone A, oggi tornano subito in campo per la 2ª giornata di ritorno. La Sestese, unica fiorentina di questo girone scenderà in campo oggi alle 14:30 al "Torrini" per affrontare la Real Cerretese allenata da Petroni, dopo lo 0-0 della gara d'andata. I rossoblù di Polloni arrivano all'appuntamento galvanizzati dalla splendida vittoria per 2-1 sul campo del Real Forte Querceta (risultato costato poi la panchina al tecnico Verdi) decisi a centrare il bis per scalare la classifica dal decimo posto attuale. Fare punti oggi è fondamentale per affrontare con maggiore serenità la non facile sfida di domenica prossima contro la capolista Zenith Prato.

