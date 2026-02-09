Hong Kong tycoon Jimmy Lai sentenced to total of 20 years in national security trial

Hong Kong - Il magnate dei media Jimmy Lai è stato condannato a 20 anni di carcere. La sentenza arriva dopo un processo per accuse di cospirazione legate alla sicurezza nazionale. Lai, che ha sempre criticato il governo cinese, è stato giudicato colpevole di aver messo in discussione l’ordine pubblico. La decisione ha scosso il mondo dell’informazione nella regione e ha suscitato molte reazioni. La sua vicenda si inserisce in un quadro di crescenti restrizioni sulla libertà di stampa e di espressione a Hong Kong.

The trial has been the financial hub's most high-profile national security case. The sentence comes after a legal saga spanning almost five years. Lai, the founder of the now-shuttered Apple Daily newspaper, was convicted on December 15 on all three counts. He was first arrested in August 2020. Il processo è stato il caso di sicurezza nazionale di più alto profilo dell'hub finanziario. La sentenza arriva dopo una saga legale durata quasi cinque anni. Lai, fondatore del quotidiano Apple Daily, ora chiuso, è stato condannato il 15 dicembre per tutti e tre i capi d'accusa. È stato arrestato per la prima volta nell'agosto del 2020.

