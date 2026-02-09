Re Carlo rompe il silenzio sugli Epstein Files | Pronto a collaborare con la polizia su Andrea E il governo fa quadrato attorno a Starmer

Re Carlo rompe il silenzio e si mette a disposizione della polizia britannica. A due settimane dalla pubblicazione di nuove foto che coinvolgono l’ex principe Andrea, il sovrano ha dichiarato di essere pronto a collaborare per fare chiarezza sul caso Epstein Files. La royal family inglese evita di commentare direttamente le accuse, ma si schiera compatta attorno a Carlo, che ha deciso di prendere una posizione aperta sulla vicenda.

La royal family inglese rompe il silenzio sul caso Epstein. A quasi due settimane dalle pubblicazione delle nuovo foto incriminanti dell’ex principe Andrea, Re Carlo si è detto pronto a «dare il proprio sostegno» alla polizia britannica. Le forze dell’ordine inglesi sono state incaricate di valutare l’eventuale rilevanza penale delle informazioni confidenziali che l’ ex principe Andrea, fratello del sovrano, avrebbe condiviso con Jeffrey Epstein su alcune missioni svolte in anni in cui era emissario e testimonial commerciale per conto di vari governi britannici in Asia. L’insolita nota di Buckingham Palace.🔗 Leggi su Open.online

