Bruno Mars in concerto a Milano i prezzi dei biglietti dell’unica data italiana

Bruno Mars sarà in concerto a Milano il 14 luglio 2026, presso lo Stadio San Siro. Questa sarà l’unica data italiana del suo tour estivo. Di seguito, si trovano tutte le informazioni sui prezzi dei biglietti e le modalità di acquisto, per chi desidera assistere a questo evento musicale.

Bruno Mars tornerà in Italia nell’estate del 2026 con un concerto allo Stadio San Siro di Milano, in programma il 14 luglio. L’annuncio segna il ritorno dell’artista americano nel nostro Paese a quasi dieci anni dall’ultima esibizione italiana, avvenuta nel 2017 durante il 24K Magic World Tour. L’evento rientra nel nuovo The Romantic Tour, collegato all’uscita dell’omonimo album prevista per febbraio 2026. Il ritorno a Milano dopo quasi dieci anni. L’ultima volta di Bruno Mars in Italia risale all’estate del 2017, quando il cantautore si esibì a Bologna e Milano. Da allora, pur restando stabilmente ai vertici delle classifiche globali, l’artista ha ridotto le apparizioni live in Europa, privilegiando progetti selezionati e una presenza più controllata sul mercato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

