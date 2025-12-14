Giorgia in concerto | due ore di grandi successi a Milano

Giorgia torna dal vivo con il suo nuovo tour, portando sul palco grandi successi e momenti emozionanti. Dopo il successo del Come Saprei Live, l'artista ha scelto l’Unipol Forum di Milano per la tappa più recente, offrendo due ore di musica e coinvolgimento ai suoi fan. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della sua voce unica e delle sue canzoni.

Dopo il Come Saprei Live Giorgia è tornata nei palasport italiani con il nuovo tour, iniziato lo scorso 25 novembre e che ieri sera ha fatto tappa all’Unipol Forum di Milano. Oltre 2 ore di concerto, un viaggio tra passato e presente: i nuovi brani dell’album “G” si intrecciano con i grandi successi che hanno segnato la sua carriera, creando un ritmo capace di emozionare, sorprendere e far cantare il pubblico dall’inizio alla fine dello spettacolo. I prossimi concerti 13 MARZO 2026 TORINO – Inalpi Arena 16 MARZO 2026 ROMA – Palazzo dello Sport 18 MARZO 2026 BARI – Palaflorio 21 MARZO 2026 BOLOGNA – Unipol Arena 23 MARZO 2026 MILANO – Unipol Forum 24 MARZO 2026 MILANO – Unipol Forum 28 MARZO 2026 FIRENZE – Mandela Forum 30 MARZO 2026 PADOVA – Kioene Arena . Panorama.it Giorgia in concerto a Milano: orari, biglietti, scaletta, come arrivare al Forum di Assago e dove parcheggiare - Arriva a Milano il tour Come Saprei Live nei palazzetti: dopo i concerti estivi Giorgia continua a festeggiare sul palco i trent’anni del suo brano iconico Come Saprei con una seri ... mentelocale.it RDS Showcase Giorgia arriva in chiaro su Tv8: quando in tv e scaletta - L’RDS Showcase di Giorgia arriva sul piccolo schermo con una puntata da non perdere: ecco quando e la scaletta! superguidatv.it

Al concerto di @giorgia all’Unipol Forum, lei e @irama.plume cantano insieme Buio Un duetto intenso e coinvolgente, con il pubblico che segue ogni nota e si lascia trasportare dall’emozione ? #Giorgia #Irama #Buio #UnipolForum #Milano #Live2025 # - facebook.com facebook

Giorgia, la possibile scaletta del concerto di Milano x.com

© Panorama.it - Giorgia in concerto: due ore di grandi successi a Milano

Giorgia a Radio Italia Live (7/11/2025)

Video Giorgia a Radio Italia Live (7/11/2025) Video Giorgia a Radio Italia Live (7/11/2025)