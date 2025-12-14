Giorgia in concerto | due ore di grandi successi a Milano

Giorgia torna dal vivo con il suo nuovo tour, portando sul palco grandi successi e momenti emozionanti. Dopo il successo del Come Saprei Live, l'artista ha scelto l’Unipol Forum di Milano per la tappa più recente, offrendo due ore di musica e coinvolgimento ai suoi fan. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della sua voce unica e delle sue canzoni.

Dopo il Come Saprei Live Giorgia è tornata nei palasport italiani con il nuovo tour, iniziato lo scorso 25 novembre e che ieri sera ha fatto tappa all’Unipol Forum di Milano.  Oltre 2 ore di concerto, un viaggio tra passato e presente: i nuovi brani dell’album “G” si intrecciano con i grandi successi che hanno segnato la sua carriera, creando un ritmo capace di emozionare, sorprendere e far cantare il pubblico dall’inizio alla fine dello spettacolo. I prossimi concerti 13 MARZO 2026 TORINO – Inalpi Arena  16 MARZO 2026 ROMA – Palazzo dello Sport  18 MARZO 2026 BARI – Palaflorio  21 MARZO 2026 BOLOGNA – Unipol Arena  23 MARZO 2026 MILANO – Unipol Forum  24 MARZO 2026 MILANO – Unipol Forum   28 MARZO 2026 FIRENZE – Mandela Forum 30 MARZO 2026 PADOVA – Kioene Arena . Panorama.it

