Rayman Remake è stato confermato da Michel Ancel prima dell’annuncio di Ubisoft

Michel Ancel ha confermato che sta lavorando a un remake di Rayman, anche se Ubisoft non ha ancora ufficializzato nulla. Lo storico creatore della serie ha parlato di un progetto che potrebbe riportare il primo capitolo in una versione moderna, riaccendendo l’interesse tra i fan. La notizia circola da qualche giorno, ma ancora niente comunicato ufficiale da parte della casa di produzione.

Rayman torna al centro dell’attenzione prima ancora di un annuncio ufficiale di Ubisoft. A riaccendere i riflettori sul celebre platform è stato Michel Ancel, creatore storico della serie, che in una recente intervista ha di fatto confermato l’esistenza di un remake o di una riedizione moderna del primo capitolo. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento delicato per Ubisoft, ma rafforzano voci che circolano da mesi. A questo punto, l’ufficialità sembra solo una questione di tempo. Intervistato dalla rivista Retro Gamer, Ancel ha spiegato di essere a conoscenza di “una sorta di remake” di Rayman, precisando che dovrebbe trattarsi di una versione in HD con alcuni interventi mirati. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Rayman Remake è stato confermato da Michel Ancel prima dell’annuncio di Ubisoft Approfondimenti su Rayman Remake Assassin’s Creed: Black Flag Remake pare essere stato rinviato da Ubisoft, per un report Secondo recenti indiscrezioni, il remake di Assassin’s Creed: Black Flag è stato presumibilmente rinviato da Ubisoft. Rayman 30th Anniversary Edition è stato classificato in Australia, l’annuncio è imminente? L’ente australiano per la classificazione dei videogiochi ha registrato Rayman 30th Anniversary Edition, segnalando un possibile imminente annuncio o pubblicazione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Rayman Remake Argomenti discussi: Rayman: Michel Ancel parla pubblicamente del remake del primo gioco; Rayman 30th Anniversary Edition: il ritorno del platform leggendario è più vicino di quanto pensi; Rayman, il creatore Michel Ancel anticipa il ritorno: in arrivo una Anniversary Edition in HD. Un remake di Rayman è stato praticamente confermato da Michel Ancel prima ancora dell'annuncio di UbisoftMichel Ancel, il papà della serie Rayman, ha praticamente confermato l'esistenza di un remake, o comunque di una riedizione HD, del primo gioco della serie, anticipando così i piani di Ubisoft. Interv ... msn.com Rayman: il padre della serie Michel Ancel accenna ai piani per un remakeIl creatore di Rayman, Michel Ancel, suggerisce l’esistenza di un remake dell’originale. Manca solo l'annuncio ufficiale di Ubisoft. vgmag.it Il “Remake” di Rayman esiste davvero Lo svela Michel Ancel facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.