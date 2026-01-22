Secondo recenti indiscrezioni, il remake di Assassin’s Creed: Black Flag è stato presumibilmente rinviato da Ubisoft. La notizia, ancora non ufficiale, suggerisce un possibile spostamento delle tempistiche di uscita rispetto a quanto annunciato in precedenza. Restano da attendere comunicazioni ufficiali per chiarire i dettagli di un eventuale cambio di programma.

Secondo le ultime indiscrezioni, Assassin’s Creed: Black Flag Remake non uscirà più nei tempi inizialmente previsti. A riportarlo è un incrocio di informazioni emerse da un documento ufficiale Ubisoft e dalle analisi del leaker Tom Henderson. La notizia arriva in un momento delicato per la compagnia francese, già alle prese con ristrutturazioni interne, cancellazioni e licenziamenti. Il rinvio, se confermato, rappresenterebbe una brusca frenata per uno dei progetti più attesi dai fan della saga. Al momento, Ubisoft non ha ancora annunciato ufficialmente il gioco né commentato il presunto slittamento. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Assassin’s Creed: Black Flag Remake pare essere stato rinviato da Ubisoft, per un report

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, Ubisoft ha registrato il dominio: l’annuncio del remake è vicino?Recenti registrazioni di dominio da parte di Ubisoft hanno alimentato le speculazioni su un possibile remake di Assassin’s Creed: Black Flag, intitolato Black Flag Resynced.

Ubisoft carica la colonna sonora di Assassin’s Creed: Black Flag su YouTube: il Remake è vicino?Ubisoft ha pubblicato su YouTube la colonna sonora di Assassin’s Creed: Black Flag, alimentando le attese per un possibile remake.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: La colonna sonora di Assassin's Creed: Black Flag spunta su YouTube; Ubisoft rimette online un sacco di brani musicali da Assassin's Creed IV: Black Flag; L'annuncio di Assassin's Creed Black Flag Remake è vicino? Ubisoft ci stuzzica, o forse no - Aggiornata; Ubisoft ha ricaricato le musiche di Assassin’s Creed Black Flag: il remake è imminente?.

Il remake di Assassin's Creed: Black Flag pare sia stato rinviatoContestualmente alla cancellazione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, pare che il rifacimento di Assassin's Creed: Black Flag sia stato rinviato e non di poco. multiplayer.it

L'annuncio di Assassin's Creed Black Flag Remake è vicino? Ubisoft ci stuzzica, o forse no - AggiornataPur continuando a fare la finta tonta, Ubisoft ha caricato la colonna sonora di Assassin's Creed Black Flag su YouTube: se non è una conferma ... everyeye.it

ecco a voi Assassin's Creed 4 remake mantenuto due promesse fatto dal padre di Assassin's Creed oltre ad martt rayan - facebook.com facebook

Secondo Krasimira Yakovlieva, producer di #Ubisoft, Assassin's Creed Shadows e Mirage sono videogiochi "Quadrupla A" come Skull and Bones e Avatar: Frontiers of Pandora. x.com