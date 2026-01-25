L’ente australiano per la classificazione dei videogiochi ha registrato Rayman 30th Anniversary Edition, segnalando un possibile imminente annuncio o pubblicazione. Questa procedura, spesso preludio a rivelazioni ufficiali, riporta l’attenzione sulla storica serie di Ubisoft. Restano quindi da attendere aggiornamenti ufficiali per conoscere dettagli e date di uscita di questa nuova versione celebrativa.

L’ ente australiano per la classificazione dei videogiochi ha registrato Rayman 30th Anniversary Edition, un passaggio che, storicamente, anticipa reveal o pubblicazioni a breve distanza e che di conseguenza riaccende l’attenzione sul futuro della storica serie Ubisoft. Gematsu riporta che il database ufficiale australiano ha classificato Rayman 30th Anniversary Edition per PlayStation 5 e Nintendo Switch. Nella documentazione, Atari viene indicata come sviluppatore e publisher, mentre U&I Entertainment figura come soggetto che ha richiesto la classificazione. Questa combinazione non è inedita: Atari ha già curato riedizioni di IP storiche non direttamente appartenenti al proprio catalogo, mentre U&I Entertainment si è occupata in passato della distribuzione fisica di diversi titoli Ubisoft e Atari. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Rayman 30th Anniversary Edition è stato classificato in Australia, l’annuncio è imminente?

