Ravenna-Cantù 3-1 | 19 muri della Consar decidono la sfida

Ravenna batte Cantù 3-1 e conquista la sua dodicesima vittoria in campionato. La squadra di casa ha dominato il match con una prestazione collettiva di alto livello, mettendo a segno 19 muri che hanno deciso l’incontro. Cantù ha lottato, ma alla fine non è riuscita a imporre il suo ritmo.

Una prestazione collettiva di alto livello permette a Consar Ravenna di firmare la dodicesima vittoria in campionato, superando Campi Reali Cantù in quattro set. La squadra di Valentini ha imposto ritmo, efficacia al servizio e una multipla opzione di attacco, chiudendo la contesa con una gestione avanzata del punteggio e un alto rendimento difensivo. La formazione ravennate è scesa in campo al completo: diagonale Russo-Dimitrov, centrali Canella e Bartolucci, opposti Zlatanov e Valchinov, libero Goi. Cantù è rimasta senza Penna e Quagliozzi, infortunati; in diagonale con l’alzatore Martinelli, schierati Tadic (opposto), Meschiari e Ivanov in banda, al centro Taiwo in coppia con Candeli, libero Butti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La Consar batte Cantù con autorità, conquistando il 12esimo successo stagionale.

