A muro e al servizio la Consar non dà scampo a Cantù

La Consar batte Cantù con autorità, conquistando il 12esimo successo stagionale. Bartolucci si distingue, con 14 punti e sei muri, portando la squadra alla vittoria grazie anche a una precisione al servizio che ha prodotto nove ace. La partita si è conclusa con un risultato netto, confermando la superiorità della squadra di casa.

Un numero impressionante di muri vincenti, ben 19, una ritrovata precisione al servizio (9 gli ace) e una prestazione totale di Bartolucci, nominato mvp: 14 punti (seconda miglior prestazione stagionale eguagliata), 6 muri (primato personale eguagliato) e un ace: passa da qui il 12esimo successo.

